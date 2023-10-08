Квартиру Зеленских в Крыму выставили на торги почти за 25 миллионов рублей

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 5 0

Жилплощадь расположена в поселке Ливадия. Примечательно, что глава киевского режима так и не успел ни разу в ней пожить.

Квартиру Зеленских в Крыму выставили на торги почти за 25 миллионов рублей

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров

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Принадлежавшую ранее жене президента Украины Елене Зеленской квартиру в крымском поселке Ливадия выставили на аукцион за 24,6 миллиона рублей, следует из данных системы ГИС «Торги».

Площадь жилого помещения — почти 120 квадратных метров. Шаг торгов составит 1,23 миллиона рублей. Отмечается, что для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 50% стартовой цены.

Торги запланированы на 30 октября. Заявки на участие принимаются до 26 октября.

Прежде стало известно, что в сентябре в Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов. Несколько проведенных торгов принесли в бюджет 815 миллионов рублей.

О национализации квартиры Зеленских в Крыму стало известно еще в конце мая. Тогда глава республики Сергей Аксенов заявил, что с молотка уйдет «имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит уже бывшая квартира Зеленских в Крыму.

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