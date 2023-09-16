В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

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Алина Крылова
Алина Крылова 15 0

Восемь проведенных торгов принесли в бюджет 815 миллионов рублей.

В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров

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Тема:
Украинский кризис

В Крыму с молотка пустили первую собственность украинских олигархов. Торги на общую сумму в 815 миллионов рублей состоялись на днях, проинформировал в Telegram-канале председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, первый аукцион подобного формата включил в себя восемь сделок с национализированной недвижимостью. С молотка ушли коммерческая недвижимость и объекты жилого фонда. Сразу после этого на открытые торги выставили четыре жилых помещения на общую сумму около 27 миллионов рублей.

Соответствующая участь в скором времени постигнет еще порядка ста ранее национализированных объектов украинских олигархов. В том числе и квартира четы Зеленских в Ливадии площадью 100 квадратных метров. От продажи этих объектов в регионе рассчитывают выручить более 800 миллионов рублей.

В регионе продолжается работа по выявлению построек, принадлежащих украинским олигархам. Подразумевается, что объекты недвижимости передадут порядочным собственникам.

Ранее 5-tv.ru писал, как выглядит квартира Владимира Зеленского в Крыму, в которой он ни разу не жил.

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