Шансов спастись не было: что известно о трагической смерти подруги Бони Анны Гуту

|
Алина Крылова
Алина Крылова 1 226 0

Альпинистка Анна Гуту не сумела спастись от настигшей ее лавины

Шансов спастись не было: что известно о трагической смерти подруги Бони Анны Гуту

Фото: Instagram* / anyatraveler

Читайте нас в: Дзен Новости

Тела двух других напарников женщины все еще ищут спасатели.

В прессе появились подробности внезапной гибели альпинистки, блогера и подруги Виктории Бони Анны Гуту. О трагической смерти близкого человека бизнесвумен сообщила в соцсетях спустя несколько часов после случившегося.

Почему умерла подруга Бони?

По предварительной информации, Гуту в сопровождении еще нескольких альпинистов штурмовали последнюю, самую высокую гору Шиша-Пангма, высота которой достигает восемь тысяч метров. Покорительницу высот накрыла снежная лавина, кроме нее погибли еще три человека.

Как пишет The Himalayan Times, по предварительной информации, снежный поток буквально накрыл находящихся на маршруте восхождения путников. Масса сошедших осадков оказалась настолько большой, что тела трех погибших просто утонули под толстым слоем снега.

Уже сейчас известно, что на высоте в 7800 метров трекеры сразу нескольких участников экспедиции перестали реагировать изменения температур. Для других групп альпинистов это стало тревожным сигналом, в то время как Гуту и ее спутники пренебрегли этим нюансом.

Мечты подруги Бони

До недавнего момента Анна Гуту должна была стать первой женщиной, сумевшей покорить все четырнадцать самых высоких гор, но не случилось. Прибывшие на место трагического инцидента спасатели тут же извлекли тела Гуту, двое других спутников девушки числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Гималаях трагически погибла близкая подруга Бони.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+7° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:56
Зачем нужно завтракать и полезно ли это?
8:41
В Афганистане назвали число жертв разрушительного землетрясения
8:24
ЦАХАЛ нанесла удары по территории Ливана
8:08
Шансов спастись не было: что известно о трагической смерти подруги Бони Анны Гуту
7:52
«Душевный стриптиз»: Алла Рид назвала песни Владимира Высоцкого откровением
7:37
Шприц с ядом: могла ли Украина стоять за нападением на главу АдГ Хрупаллу

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Проклятие «Ералаша»: почему юные звезды тележурнала уходили из жизни так рано
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России