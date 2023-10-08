Шансов спастись не было: что известно о трагической смерти подруги Бони Анны Гуту

Тела двух других напарников женщины все еще ищут спасатели.

В прессе появились подробности внезапной гибели альпинистки, блогера и подруги Виктории Бони Анны Гуту. О трагической смерти близкого человека бизнесвумен сообщила в соцсетях спустя несколько часов после случившегося.

Почему умерла подруга Бони?

По предварительной информации, Гуту в сопровождении еще нескольких альпинистов штурмовали последнюю, самую высокую гору Шиша-Пангма, высота которой достигает восемь тысяч метров. Покорительницу высот накрыла снежная лавина, кроме нее погибли еще три человека.

Как пишет The Himalayan Times, по предварительной информации, снежный поток буквально накрыл находящихся на маршруте восхождения путников. Масса сошедших осадков оказалась настолько большой, что тела трех погибших просто утонули под толстым слоем снега.

Уже сейчас известно, что на высоте в 7800 метров трекеры сразу нескольких участников экспедиции перестали реагировать изменения температур. Для других групп альпинистов это стало тревожным сигналом, в то время как Гуту и ее спутники пренебрегли этим нюансом.

Мечты подруги Бони

До недавнего момента Анна Гуту должна была стать первой женщиной, сумевшей покорить все четырнадцать самых высоких гор, но не случилось. Прибывшие на место трагического инцидента спасатели тут же извлекли тела Гуту, двое других спутников девушки числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Гималаях трагически погибла близкая подруга Бони.

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