Умерла народная артистка УССР Нина Матвиенко

Известная советскому и украинскому слушателю певица Нина Матвиенко ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этом изданию «Страна.ua» сообщила дочь народной артистки УССР Антонина.

Женщина не раскрыла причину смерти или иные подробности случившегося, а лишь констатировала факт семейной утраты.

10 октября Матвиенко должно было исполниться 76 лет. Известно, что она была уроженкой Житомирской области. В ее репертуаре были широко известные песни «Ой летели дикие гуси», «Колыбельная» и другие.

За время своей творческой карьеры Матвиенко становилась лауреатом Госпремии Украинский ССР, а также являлась Героем Украины и состояла в Союзе кинематографистов. Нина Матвиенко была награждена Орденами княгини Ольги II и III степени.

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