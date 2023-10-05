Внезапно накануне гастролей скончалась народная артистка России Наталия Королева

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Рита Миронова
Рита Миронова 147 0

Народная артистка России Наталия Королева умерла на 76-м году жизни

Внезапно накануне гастролей скончалась народная артистка России Наталия Королева

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Совсем недавно Королева была на Вампиловском фестивале, и никто даже подумать не мог, что ее дни сочтены. Что же произошло?

Ушла из жизни народная артистка России Наталия Королева. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.

Известно, что актриса скончалась 3 октября в возрасте 75 лет. О причине смерти в пресс-службе театра не сообщили, однако отметили, что совсем недавно Королева была на Вампиловском фестивале, и никто даже подумать не мог, что ее дни сочтены.

«Театр потерял не просто большого мастера, Королева была его безошибочным творческим камертоном, его взыскательной совестью в искусстве и в жизни. Перестало биться неустанное щедрое сердце, растратившее себя до конца», — написали коллеги.

Накануне смерти у Королевой были запланированы гастроли в ЗабайкальеНакануне смерти у Королевой были запланированы гастроли в Забайкалье. Фото: dramteatr.ru Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова

Сердце актрисы остановилось за несколько дней до начала гастролей, которые были запланированы в Забайкалье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из российских знаменитостей умер в 2023 году.

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