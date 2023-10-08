Уголовное дело об убийстве возбуждено после подрыва автомобиля в Новой Каховке

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 7 0

Лица, причастные к преступлению, все еще не установлены.

Уголовное дело об убийстве возбуждено после подрыва автомобиля в Новой Каховке

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за убийство, после подрыва машины в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в Новой Каховке и унес жизнь секретаря местного отделения «Единой России». Осмотр места преступления уже завершен. Следственные меры другого характера, в том числе экспертизы, продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к совершению подрыва.

Дело находится на контре председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он дал поручение представить доклад о ходе расследования.

Автомобиль секретаря отделения «Единой России» в Новой Каховке Владимира Малова был подорван 7 октября. Мужчина был госпитализирован с места ЧП в крайне тяжелом состоянии. Сенатор Игорь Кастюкевич назвал произошедшее терактом против «строителей мирной жизни» в регионе.

Спустя несколько часов Малов скончался на больничной койке от полученных травм. Ответственность за атаку на себя пока никто не взял.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил арест обвиняемому в покушении на Захара Прилепина.

+4° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:04
Уголовное дело об убийстве возбуждено после подрыва автомобиля в Новой Каховке
14:58
Израиль официально заявил о переходе в «состояние войны»
14:57
Освобождение будет масштабным: в США дали новый прогноз по Украине
14:44
Сергей Жуков о смерти клавишника «Руки Вверх»: «Все подавлены и в трауре»
14:32
Посол РФ доложил, что у россиян есть возможность покинуть Израиль
14:12
Армия России ударила по украинскому пункту управления БПЛА в районе Золотой Нивы

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
«Очень много угроз»: русскоговорящая девушка опровергла данные о попадании в плен ХАМАС
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Сколько осталось до Нового года — 2024: онлайн счетчик

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России