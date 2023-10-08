Уголовное дело об убийстве возбуждено после подрыва автомобиля в Новой Каховке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за убийство, после подрыва машины в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в Новой Каховке и унес жизнь секретаря местного отделения «Единой России». Осмотр места преступления уже завершен. Следственные меры другого характера, в том числе экспертизы, продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к совершению подрыва.

Дело находится на контре председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он дал поручение представить доклад о ходе расследования.

Автомобиль секретаря отделения «Единой России» в Новой Каховке Владимира Малова был подорван 7 октября. Мужчина был госпитализирован с места ЧП в крайне тяжелом состоянии. Сенатор Игорь Кастюкевич назвал произошедшее терактом против «строителей мирной жизни» в регионе.

Спустя несколько часов Малов скончался на больничной койке от полученных травм. Ответственность за атаку на себя пока никто не взял.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил арест обвиняемому в покушении на Захара Прилепина.