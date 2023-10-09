Певица Валерия о молодых артистах, исполняющих ее песни: «Я вообще не ревную»

Исполнительница призналась, что с интересом наблюдает за трансформацией своих хитов.

Певица Валерия призналась, что в отличие от многих коллег совершенно не против исполнения ее песен молодыми артистами. Своим мнением она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на осеннем бранче в ресторане «Гвидон», посвященном новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке Live Арена.

«Я вообще не ревную. Я знаю, что не все артисты относятся так, но мне нравится. Мне нравятся песни и даже их иногда не узнавать. Потому что это уже какие-то другие произведения получаются. Но мне нравится тот факт, что эти песни вдохновили молодых музыкантов на творчество, на сотворчество», — сказала Валерия.

По словам звезды, ее хиты переживали немало трансформаций в руках молодежи. Некоторые исполнители оставляли стихи и мелодии, но полностью меняли аранжировку, придавая новое звучание, другие дополняли материал своими куплетами и преображали суть песни. Но самое главное — композиции Валерии цепляли новое поколение, давали им почву для экспериментов.

«Ребята выкладывают в соцсетях, как они поют эти песни на своих концертах… Знаете, в этом что-то есть. Вот моя песня, которую я сегодня пою на концертах, не ретро, „Океаны“, ее поет Xolidayboy (блогер и певец Иван Минаев. — Прим. ред.), и поет вместе со всей своей аудиторией, по-своему, конечно, но очень интересно», — добавила Валерия.

Ранее в интервью 5-tv.ru артистка и ее супруг, а также продюсер Иосиф Пригожин рассказали, как совмещают работу и семейную жизнь.