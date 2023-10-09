Есть скрытые кнопки: как отключить слежку в телефоне

Разработчик поделился действенными лайфхаками.

Отключить возможность слежки в телефоне можно с помощью так называемой скрытой кнопки в настройках смартфона. Но как ее найти? Об этом рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

Некоторые сервисы могут собирать данные о владельце смартфона даже в отключенном состоянии и фоном режиме. Проверить каждый из параметров можно в настройках.

Как это сделать владельцам iPhone

В настройках нужно выбрать пункт меню «Конфиденциальность и безопасность» и посмотреть, у каких приложений есть доступ к микрофону, камере, фото, контактам.

Чтобы полностью запретить запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях, нужно в разделе «Конфиденциальность и безопасность» нужно выбрать пункт меню «Отслеживание» и сделать неактивным «Трекинг-запросы приложениями».

«Однако „Службы геолокации“ в этом же разделе не стоит полностью выключать — он может быть полезен для работы приложений такси, в картах и на других сервисах», — предупредил Закарян.

Как это сделать владельцам Android

Точно также нужно зайти в настройки. Далее выбрать пункт меню «Сведения о телефоне», перейти на «Сведения о ПО» и нажать на пункт «Номер сборки». Причем последнее действие необходимо повторить семь раз подряд. После нужно перейти в пункт «Параметры разработчика», «Плитки быстрых номеров» и активировать пункт Sensors off.

«После этого в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, с помощью которой можно будет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом используемом приложении», — отметил разработчик.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как вычислить слежку через камеру смартфона и остановить ее. Во-первых, важно проконтролировать доступ приложений к камере телефона. Следует отключить эту функцию для всех программ, в том числе мессенджеров. Но на что стоит обратить внимание еще — читайте в нашем материале.