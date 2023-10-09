Есть скрытые кнопки: как отключить слежку в телефоне

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Эксперт Закарян: скрытая кнопка на смартфоне отключит слежку за владельцем

Есть скрытые кнопки: как отключить слежку в телефоне

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

Читайте нас в: Дзен Новости

Разработчик поделился действенными лайфхаками.

Отключить возможность слежки в телефоне можно с помощью так называемой скрытой кнопки в настройках смартфона. Но как ее найти? Об этом рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

Некоторые сервисы могут собирать данные о владельце смартфона даже в отключенном состоянии и фоном режиме. Проверить каждый из параметров можно в настройках.

Как это сделать владельцам iPhone

В настройках нужно выбрать пункт меню «Конфиденциальность и безопасность» и посмотреть, у каких приложений есть доступ к микрофону, камере, фото, контактам.

Чтобы полностью запретить запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях, нужно в разделе «Конфиденциальность и безопасность» нужно выбрать пункт меню «Отслеживание» и сделать неактивным «Трекинг-запросы приложениями».

«Однако „Службы геолокации“ в этом же разделе не стоит полностью выключать — он может быть полезен для работы приложений такси, в картах и на других сервисах», — предупредил Закарян.

Как это сделать владельцам Android

Точно также нужно зайти в настройки. Далее выбрать пункт меню «Сведения о телефоне», перейти на «Сведения о ПО» и нажать на пункт «Номер сборки». Причем последнее действие необходимо повторить семь раз подряд. После нужно перейти в пункт «Параметры разработчика», «Плитки быстрых номеров» и активировать пункт Sensors off.

«После этого в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, с помощью которой можно будет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом используемом приложении», — отметил разработчик.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как вычислить слежку через камеру смартфона и остановить ее. Во-первых, важно проконтролировать доступ приложений к камере телефона. Следует отключить эту функцию для всех программ, в том числе мессенджеров. Но на что стоит обратить внимание еще — читайте в нашем материале.

+1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.49
0.81 106.01
1.22
Большая река течет тихо: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 октября

Последние новости

6:24
В России отмечают 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ
6:12
Есть скрытые кнопки: как отключить слежку в телефоне
6:00
Танк Т-90М — с прорывным характером! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:53
Сотни людей и отмененные рейсы: что происходит в аэропорту Тель-Авива
5:40
Волочкова опубликовала фото из постели и посоветовала «не следить за ее жизнью»
5:26
«Мне плохо»: всегда ли уныние является симптомом настоящей депрессии

Сейчас читают

Певица Валерия о молодых артистах, исполняющих ее песни: «Я вообще не ревную»
Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга
Сергей Жуков о смерти клавишника «Руки Вверх»: «Все подавлены и в трауре»
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России