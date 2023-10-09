Фильм «Повелитель ветра» возглавил прокат в России и СНГ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Фильм «Повелитель ветра» собрал 121,3 миллиона и возглавил прокат в РФ и СНГ

Фильм «Повелитель ветра» возглавил прокат в России и СНГ

Фото: Кадр из к/ф «Повелитель ветра», реж. Игорь Волошин, 2022 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

В ленте о кругосветном путешествии Федора Конюхова главную роль исполнил Федор Бондарчук.

Фильм «Повелитель ветра» стал самым кассовым на территории России и СНГ сразу после выхода в прокат (5 октября). Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за минувшие выходные. Лента рассказывает об испытаниях путешественника Федора Конюхова во время кругосветки на воздушном шаре. Главную роль сыграл продюсер картины Федор Бондарчук.

Съемки «Повелителя ветра» продолжались шесть лет. В ней отражен не только подвиг Конюхова, большой акцент сделан на отношения в его семье. Основываясь на книгах путешественника и его жены Ирины, авторы рассказали историю любви, полного взаимного принятия и необычных семейных традиций. Фильм обогнал по сборам боевик «Неудержимые-4» с Сильвестром Сталлоне, комедию «Дурные деньги» и приключенческий фильм «Школа магических зверей: Тайна подземелья».

Федор Конюхов обогнул земной шар на аэростате в 2016 году. Все путешествие заняло 11 дней, четыре часа и 20 минут. Таким образом, россиянин установил мировой рекорд, обойдя другого прославленного любителя приключений — американца Стива Фоссета. На месте посадки воздухоплавателя встречала семья. Через полчаса после приземления он не направился на интервью или в телестудию, а уединился с самыми близкими.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с Федором Конюховым, снятое на премьере «Повелителя ветра».

+1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.49
0.81 106.01
1.22
Большая река течет тихо: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 октября

Последние новости

7:56
Боролся до последнего: названа причина смерти звезды «Изгоя» Атилы Пасиани
7:43
Коварный вирус: откуда появляется герпес и можно ли его вылечить раз и навсегда
7:28
Жигалова о выходке Волочковой: «Хоть в тюрьме у Насти будет время для детокса»
7:13
Сын Дональда Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев
7:00
Алла Рид: «Была жизнь до „Голоса“ и была жизнь после»
6:48
Обстановка в Израиле на фоне атак со стороны ХАМАС: что известно к этому часу

Сейчас читают

«Мне плохо»: всегда ли уныние является симптомом настоящей депрессии
Певица Валерия о молодых артистах, исполняющих ее песни: «Я вообще не ревную»
Сергей Жуков о смерти клавишника «Руки Вверх»: «Все подавлены и в трауре»
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России