Тревожный ответ: что такое «воспаленный мозг» и чем он опасен

На какие симптомы, мысли и ощущения нужно обращать внимание, чтобы избежать всеобщего заблуждения?

Когда ученые и врачи говорят о симптоме воспаленного мозга, то чаще всего речь идет не о депрессии и возможном заражении вирусом. Этот синдром имеет под собой научное обоснование, пренебрегать которым при изучении своего организма не стоит.

Специально для 5-tv.ru доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева» Анна Васильева расшифровала, что такое воспаленный мозг с научной точки зрения и на какие симптомы нужно обращать внимание, чтобы вовремя поднять панику.

По словам эксперта, лимбическая система, отвечающая за восприятие человека, способна подстраиваться под факторы окружающей среды. Внешние раздражители запускают мгновенную реакцию, считать и остановить которую некоторые из людей просто не способны. Именно это явление среди специалистов и получило название «синдром воспаленного мозга».

«У людей возникает тревожный ответ. Они еще не успели оценить ситуацию, но уже реагируют тревогой. Дальше они просто начинают верить, что здесь, в этом конкретном месте или в это конкретное время им угрожает опасность, потому что они испытывают тревогу. Интересно, что сейчас активно изучается роль факторов воспаления и все чаще это связывают с депрессивными факторами нарушений», — объяснила она.

По словам Васильевой, воспитание также неизменно влияет на восприятие человеком окружающей действительности.

«Мы часто копируем своих родителей. Если для мамы температура 37.2 и разбитая коленка были симптомом катастрофы, то маленький человек воспринимает это как правильный ответ на внешний раздражитель. В таком случае, соответствующие реакции усваиваются и уже позже ребенок будет это повторять», — дала свою профессиональную оценку она.

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