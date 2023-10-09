Жуткое ДТП с легковушками унесло несколько жизней в Татарстане
Два человека погибли в результате ДТП в Татарстане
Фото, видео: ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru
Не исключено, что кто-то из водителей сильно превысил скорость и не справился с управлением.
Два человека погибли в страшной аварии в Татарстане. На темной дороге столкнулись три легковушки.
Удар был такой силы, что все машины оказались искорежены до неузнаваемости. Что касается причин ДТП — не исключено, что кто-то из водителей сильно превысил скорость и не справился с управлением.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека, водитель и трое его пассажиров, погибли на месте после столкновения грузовика и кроссовера на Звездной улице в подмосковной Балашихе.
Как сообщает местная прокуратура, предварительной причиной стал выезд на полосу автомобиля Chery на полосу встречного движения, где в лобовую он влетел в груженый песком КАМАЗ.
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