Жуткое ДТП с легковушками унесло несколько жизней в Татарстане

Не исключено, что кто-то из водителей сильно превысил скорость и не справился с управлением.

Два человека погибли в страшной аварии в Татарстане. На темной дороге столкнулись три легковушки.

Удар был такой силы, что все машины оказались искорежены до неузнаваемости. Что касается причин ДТП — не исключено, что кто-то из водителей сильно превысил скорость и не справился с управлением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека, водитель и трое его пассажиров, погибли на месте после столкновения грузовика и кроссовера на Звездной улице в подмосковной Балашихе.

Как сообщает местная прокуратура, предварительной причиной стал выезд на полосу автомобиля Chery на полосу встречного движения, где в лобовую он влетел в груженый песком КАМАЗ.