Жуткое ДТП с легковушками унесло несколько жизней в Татарстане

Эфирная новость 130 0

Два человека погибли в результате ДТП в Татарстане

Фото, видео: ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Не исключено, что кто-то из водителей сильно превысил скорость и не справился с управлением.

Два человека погибли в страшной аварии в Татарстане. На темной дороге столкнулись три легковушки.

Удар был такой силы, что все машины оказались искорежены до неузнаваемости. Что касается причин ДТП — не исключено, что кто-то из водителей сильно превысил скорость и не справился с управлением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека, водитель и трое его пассажиров, погибли на месте после столкновения грузовика и кроссовера на Звездной улице в подмосковной Балашихе.

Как сообщает местная прокуратура, предварительной причиной стал выезд на полосу автомобиля Chery на полосу встречного движения, где в лобовую он влетел в груженый песком КАМАЗ.

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.36
0.87 107.03
1.02
Большая река течет тихо: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 октября

Последние новости

20:06
«Мы начали»: Нетаньяху опубликовал кадры авиаударов по сектору Газа
19:55
«На другой конец»: когда можно отпускать ребенка одного в школу
19:43
«Мама, помоги мне!» — что происходит со взятыми в плен людьми в Израиле
19:31
Россиянин погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль
19:18
Вплоть до слепоты? Какие болезни провоцирует перенесенный COVID
19:06
Двое малышей сгорели заживо в полыхавшем доме в Благовещенске

Сейчас читают

Кто популярнее в российском шоу-бизнесе: Филипп Киркоров или SHAMAN?
«США переосмысливают»: военный конфликт на Тайване последует за Израилем?
Актер из «Сватов» умер за границей
Гитлеровские «инновации» в украинской Раде: поднимайся, старый дед, и бери бронежилет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России