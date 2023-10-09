«В состоянии *****»: Лолита откровенно рассказала про отношение к спиртному

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 61 0

Лолита пообещала устроить большое застолье в 60-летний юбилей

«В состоянии *****»: Лолита откровенно рассказала про отношение к спиртному

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Артистка хочет отметить свое 60-летие как студентка.

Певице Лолите 14 ноября исполнится 60 лет — юбилей артистка отметит большим концертом в Москве, а после него будет большое застолье. Об этом звезда рассказала изданию dni.ru.

«День рождения я отмечу по-студенчески. Просто попросила закрыть актерский буфет, потому что пообещала музыкантам и съемочной группе, которая будет снимать концерт, устроить там „поляну“. Мне очень много спиртного дарят зрители. Я собираю все, чтобы потом выкатить. Потому что мы будем в диком состоянии усталости», — поделилась исполнительница.

При этом меню, добавила она, еще не утверждено. Также Лолита ответила на вопрос, будет ли она поднимать бокалы за свое здоровье сама.

«Я физически не могу пить! Не потому, что я противник, нет! Просто наступает такая степень усталости, когда если ты себе позволишь что-то, то на утро будет просто плохо. Мало я пить не умею, потому „дам газу“ только по окончании концерта и съемки. И на следующий день рассчитываю быть в состоянии трупа», — призналась звезда.

Вдобавок певица похвасталась, что перед концертом она отдохнет два дня. Лолита планирует в эти дни выспаться перед знаменательной датой и не отвечать на телефонные звонки.

Ранее 5-tv.ru писал, что 59-летняя Лолита показала себя в купальнике.

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