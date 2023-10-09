Пагубная зависимость или дело жизни: зачем подруга Бони рисковала жизнью

Альпинистка и блогер Анна Гуту трагически скончалась в сотнях метров от вершины горного хребта в Гималаях. Могла ли спортсменка избежать гибели и что на самом деле ее тянуло туда?

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила о смерти подруги — блогера Анны Гуту. Женщина увлекалась альпинизмом — этот общий интерес свел и подружил ее со звездой. По словам Бони, покорительницу высот накрыла снежная лавина, кроме нее погибли еще три человека.

Незадолго до гибели Гуту стало известно, что девушка давно грезила стать единственной женщиной, которая покорила все самые высокие вершины. В беседе для 5-tv.ru психолог Евгений Фомин объяснил, почему хобби Гуту свело ее в могилу, а также по какой причине мужчины и женщины «подсаживаются» на опасные увлечения.

По словам специалиста, Гуту — классический пример человека, который при жизни стремился максимально проявить все свои самые сильные стороны. Влечение к самореализации просто не позволяет людям с таким характером отступить в критический момент. Кроме прочего, чувства подстегивает «дыхание смерти за спиной».

«Для людей нормально иметь амбиции, и амбиции эти чаще всего заключаются в каких-то более бытовых плоскостях: больше заработать, купить квартиру или машину получше, но в том числе они могут распространяться и на более редкие эпизоды типа спортивных достижений. У всех есть притязания определенного рода, они разные. Здесь речь идет именно о преодолении. В мыслительной концепции человека он просто должен это делать, потому что он сильнее других людей, он бесстрашный. Я имею в виду занятия, сопряженные с опасностью для жизни», — акцентировал внимание он.

По словам специалиста, сильные эмоции, проявляющиеся на фоне риска «засасывают» человека, практически вызывая у него зависимость. Подобные увлечения сродни любовной зависимости, но в отличие от других увлечений такого масштаба страсть к адреналину неизбежно ставит жизнь под угрозу.

«Сильные эмоции привязывают к себе, и человек потом будет искать повторений ощущения. Это можно допускать, но не в подобных ситуациях. Например, любовная зависимость, когда человек в нее попадает, испытывая сильные эмоциональные переживания. Потом он просто ищет похожие отношения просто для того, чтобы эти эмоции вновь пережить. Здесь то же самое: люди подсаживаются на сильные эмоции. Я проживаю в этот момент настоящую жизнь и хочу почувствовать это еще», — подметил он.

Репродуктолог Мария Милютина, в свою очередь, указывает: утверждения о вреде подобного увлечения — ничто иное, как миф.

Instagram* / anyatraveler

«Такие походы имеют общечеловеческие риски, а если этот поход не во время беременности, то здесь мы не можем говорить, что он чем-то угрожает здоровью девушки в дальнейшем», — прояснила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что именно стало причиной гибели блогера Анны Гуту.

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