Путин поручил определить источники допфинансирования для лечения гепатита С

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 26 0

Путин дал поручение найти источники допфинансирования для лечения гепатита С

Путин поручил определить источники допфинансирования для лечения гепатита С

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин поручил правительству определить источники дополнительного финансирования для лечения пациентов с гепатитом С. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля 9 октября, в понедельник.

Президент дал соответствующее поручение по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ответственным за исполнение Владимир Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее министерство здравоохранения России уведомило федеральные больницы о том, что в стране прекращается производство некоторые препаратов, в том числе, для лечения гепатита С. Также прекратится импорт нескольких видов лекарств. Однако, по заверениям главного внештатного специалиста по инфекционным болезням минздрава Владимира Чуланова, для пациентов рисков в нехватке препаратов нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве тестируют технологии, позволяющие найти болезнь еще до симптомов.

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