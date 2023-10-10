Бурляев о покойном Голубовиче: «Не предал единства нашего братства»

Известие, что народного артиста Луганской народной республики (ЛНР) Михаила Голубовича больше нет, поразило не только соотечественников и земляков. Скорбь в связи с кончиной актера выразили и жители ныне враждующей с РФ Украины, и коллеги из Сербии. Как рассказал народный артист РФ, президент Международного кинофестиваля славянских и православных народов «Золотой Витязь» Николай Бурляев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, ему постоянно звонят соболезнующие из разных регионов и других стран — все они понимают, какова утрата.

«Иные актеры уходят, и мы думаем: ну, таких еще мы можем найти человек десять-двадцать, а вот таких, как Голубович, больше нет. Его знает больше наше поколение, люди старшие», — сказал Бурляев.

По словам актера, покойный ценен не только для ЛНР, где в течение 60 лет играл в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной (около 40 лет являлся его художественным руководителем). Голубович сыграл более 100 ролей — на сцене и в кино. После отделения ЛНР артист стал чаще бывать в Москве. Постоянно Михаил Васильевич и его труппа увозили на родину награды, в том числе премии «Золотой витязь». Голубович стал вице-президентом фестиваля два года назад.

«Такой огромный, такой он мощный, такой непобедимый, но когда с ним общаешься — это такая нежная душа, это такая любовь, такая скромность человеческая в этом огромном теле. С огромной душой человек. 100 ролей, 70 в кино, очень много в театре. Это все останется уже навсегда, но самое главное — останется его жизненный подвиг. Он не предал единство нашего братства, не предал. Это такое мужество!» — заключил Бурляев.

Михаил Голубович, как сообщил 9 октября лава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале, скончался на 80-м году жизни после тяжелой болезни. Смерть артиста Пасечник назвал невосполнимой утратой, выразил искренние соболезнования родным и близким. Подробности о недуге и последних днях деятеля культуры он опустил. Назвал Голубовича «образцом мужественности, интеллигентности, оптимизма и бесконечной преданности своей земле» и добавил — на Луганщине нет человека, который бы не знал его имени.

Михаил Голубович родился 21 ноября 1943 года в Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства. В 1977 году получил звание народного артиста Украинской ССР, в 2015-м — аналогичное в ЛНР. В августе 2023-го президент Владимир Путин присвоил Голубовичу звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Актер известен широкому зрителю по фильмам «Как закалялась сталь», «Кортик», «Хождение по мукам», «Дети чугунных богов», «Луна-парк», «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Гонка с преследованием», «Где-то гремит война» и многим другим.

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