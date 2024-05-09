В Запорожской области прошла акция «Синий платочек Победы»

К флешмобу присоединились активисты молодежного движения «Юг молодой».
Фото, видео: 5-tv.ru
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Жители Запорожской области приняли участие во Всероссийской акции «Синий платочек Победы», посвященной празднику 9 Мая и вкладу женщин в Великую Отечественную войну. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.
Особенный флешмоб инициировал благотворительный фонд «Русская земля» в честь 79-й годовщины Дня Победы. В Мелитополе участие приняли активисты молодежного движения «Юг молодой», а также члены региональной общественной палаты.
Члены акции по всему городу раздавали синие платочки — символы женской верности и подвига всего советского народа. Их вручают женщинам по всей России с 9 мая 2016 года.
«Акция „Синий платочек“ — это не только о советских войнах, которые защищали нашу страну, но и о женщинах, которые принимали активное участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны», — рассказала руководитель межрегионального молодежного движения «Юг молодой» Юлия Клименко.
«Синий платочек Победы» с этого года проходит в Донецкой Народной Республике, в Крыму и Запорожской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что акция «Свеча памяти» прошла в городах России.
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