Воздушный шар ВСУ сбили российские ПВО

Роман Старовойт: над Курской областью уничтожен воздушный шар ВСУ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Объект уничтожили над Курской областью.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над регионом российские силы ПВО уничтожили воздушный шар, двигавшийся со стороны Украины. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.
«Наши системы ПВО уничтожили над Медвенским районом малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью», — сообщил губернатор Курской области.
Роман Старовойт в публикации также поблагодарил бойцов за защиту.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 9 мая ВСУ попытались атаковать территорию РФ с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, а также при помощи беспилотников самолетного типа. Российские ПВО уничтожили, в том числе, и три беспилотных летательных аппаратов над Курской областью. Кроме того, 15 реактивных снарядов ВС РФ ликвидировали над Брянским регионом.
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