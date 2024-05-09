Воздушный шар ВСУ сбили российские ПВО

Объект уничтожили над Курской областью.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над регионом российские силы ПВО уничтожили воздушный шар, двигавшийся со стороны Украины. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«Наши системы ПВО уничтожили над Медвенским районом малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью», — сообщил губернатор Курской области.

Роман Старовойт в публикации также поблагодарил бойцов за защиту.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 9 мая ВСУ попытались атаковать территорию РФ с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, а также при помощи беспилотников самолетного типа. Российские ПВО уничтожили, в том числе, и три беспилотных летательных аппаратов над Курской областью. Кроме того, 15 реактивных снарядов ВС РФ ликвидировали над Брянским регионом.