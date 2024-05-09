Глава Башкирии заявил об атаке беспилотника по промзоне в Салавате
На месте работают экстренные службы и руководители силовых ведомств.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Telegram / Радий Хабиров/ radiyhabirov; 5-tv.ru
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Беспилотник около 13:00 по местному времени атаковал промзону города Салават, после чего в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават» произошло задымление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Башкирия Радий Хабиров.
На месте работают экстренные службы и руководители силовых ведомств. Предприятие работает в штатном режиме.
«Это очевидная попытка. Мы ее ждали. Все службы работают в должном режиме. Это попытка опорочить наш праздник. Мы поддаваться не будем», — подчеркнул глава республики.
Радий Хабиров еще раз поздравил всех с Днем Победы, пожелав мира, добра и благополучия и подчеркнув, что победа будет очевидной.
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