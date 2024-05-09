Глава Башкирии заявил об атаке беспилотника по промзоне в Салавате

Беспилотник около 13:00 по местному времени атаковал промзону города Салават, после чего в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават» произошло задымление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Башкирия Радий Хабиров.

На месте работают экстренные службы и руководители силовых ведомств. Предприятие работает в штатном режиме.

«Это очевидная попытка. Мы ее ждали. Все службы работают в должном режиме. Это попытка опорочить наш праздник. Мы поддаваться не будем», — подчеркнул глава республики.

Радий Хабиров еще раз поздравил всех с Днем Победы, пожелав мира, добра и благополучия и подчеркнув, что победа будет очевидной.