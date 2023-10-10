В Москве пенсионерка погрязла в долгах из-за авто, которого у нее никогда не было

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Пенсионерка погрязла в долгах из-за авто, которого у нее никогда не было

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ Александр_Казаков; 5-tv.ru

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Жительница столицы не является водителем, но ей приходят штрафы за нарушение ПДД. Почему?

В долговую яму попала московская пенсионерка из-за огромных штрафов за нарушение правил дорожного движения. На ее имя уже не первый месяц приходят квитанции.

И с каждым разом сумма в них становится все больше. Но машины у женщины никогда не было. Как такое стало возможным — выяснял корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники наживаются на владельцах домашних животных. Злоумышленники создали несколько каналов в Telegram, используя новости о якобы сокращении поставок ветеринарных препаратов в Россию. Когда потенциальная жертва интересуется покупкой конкретного препарата, мошенники переходят в личные сообщения и там ведут переписку. После того как пользователь осуществляет оплату за выбранный товар, ему сообщают, что препарат закончился, и предлагают вернуть деньги. Но не тут-то было. Что нужно знать о новой уловке мошенников — читайте в нашем материале.

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