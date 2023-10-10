Дорогие дороги: почему возросла стоимость ОСАГО и можно ли получить хорошую скидку

Автолюбители с грустью признают, что обслуживание машин обходится чрезмерно накладно. Есть ли варианты обойти проблемы?

Владеть личным автомобилем становится все накладнее. Полисы ОСАГО за год подорожали почти на четверть. При этом сумма максимальной выплаты остается неизменной вот уже почти 10 лет. Эксперты прогнозируют новый рост стоимости полисов.

Почему так происходит? Все подробности смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Романа Иконникова.