ВКонтакте 17 лет: самая популярная в России соцсеть празднует день рождения

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Социальной сети ВКонтакте исполнилось 17 лет

Фото, видео: vk.com; 5-tv.ru

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Платформа достигла немало достижений за это время. Только за это год число ее пользователей по всему миру превысило отметку в 100 миллионов.

День рождения у самой популярной социальной сети в России. Ровно 17 лет назад начал работать портал, которому суждено было стать безусловным лидером в сегменте русского интернета. Сегодня ВКонтакте — это больше ста миллионов пользователей по всему миру, десятки востребованных сервисов и сильнейшая команда разработчиков. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова побывала в офисе легендарной компании.

Между написанием кода и созвонами — айтишники ВКонтакте играют и в настольный футбол. Или качают мышцы — на баскетбольной площадке и в тренажерном зале. Для тех, кто развивает самую популярную соцсеть в России, создан офис мечты — как у лучших технологических компаний мира.

«Поиграть в настольный теннис или подтянуться на кольцах можно вот в таких спортивных зонах, причем инвентарь здесь самый разнообразный. Вот боксерские перчатки или гантели — все, чтобы можно было разгрузить голову и немного подвигаться после нескольких часов за ноутбуком. Вот, к примеру, побить грушу и выпустить пар», — рассказывает журналист.

Работается тоже с комфортом: хочешь лежа на пуфике, а хочешь на 22 этаже с панорамным видом на Москву. И обязательно с перерывом на музыкальную паузу.

Сегодня ВКонтакте отмечает день рождение — 17 лет. Этот год был по-настоящему прорывным. Аудитория выросла на 12% — это больше десяти миллионов новых пользователей. Теперь в России их почти 85, а по всему миру — свыше сотни миллионов. Для любимых пользователей ВКонтакте приготовила призы.

«Можно выиграть MacBook, GoPro, Dyson — все, что угодно. Среди одних из заданий фестиваля — задания, связанные с благотворительностью. Мы все собранные средства отправим в фонд „Дари еду“, который обеспечивает продуктами нуждающихся людей», — рассказывает руководитель партнерского маркетинга ВКонтакте Павел Белов.

В этом году у соцсети много и других достижений. Запустили приложение «ВК Видео» — там ежедневно уже около двух миллиардов просмотров. Эта платформа, по сути, — российский аналог видеохостинга YouTube. Над целым рядом сервисов — «ВК Музыка», «ВК Play», есть даже «ВК Знакомства» — работает сильнейшая команда разработчиков.

А ведь когда-то ВКонтакте не насчитывала и тысячи пользователей — в 2006 социальную сеть создали для общения студентов. Попасть туда можно было только по приглашению. А сейчас у компании офисы в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге — в Доме Зингера и в здании универмага у Красного моста.

Прошедший год отметился еще несколькими громкими событиями — в конце лета ВКонтакте представила нейросеть, которая помогает оградить пользователей от оскорбительных комментариев. Многое компания сделала и для развития ВКонтакте как платформы для бизнеса — в том числе запустила кабинет выплат для прямого получения доходов от монетизации. На будущий год — планы тоже грандиозные.

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