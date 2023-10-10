Умер 47-летний глава Подольска Дмитрий Жариков

Скоропостижно скончался глава подмосковного Подольска Дмитрий Жарков. Государственному деятелю было 47 лет, сообщает телеканал «360».

Причины и обстоятельства смерти не раскрываются. Примечательно, что еще вчера, 9 октября, он проводил встречу с жителями города. Они обсуждали вопросы строительства и благоустройства городского округа.

Жариков занимал должность главы Подольска с 18 марта прошлого года. Известно, что ранее он был главой Серпухова, а также занимал должность зампрокурора Смоленской области. В январе 2022-го был он был назначен заместителем главы Администрации Подольска.

Родился Жариков в поселке Тульской области и начал политическую карьеру после выпуска из Московского суворовского военного училища.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 85-году жизни умер экс-член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и бывший глава «Народной партии» Геннадий Райков.