Умер 47-летний глава Подольска Дмитрий Жариков

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 60 0

Должность он занимал с марта 2022 года.

Умер 47-летний глава Подольска Дмитрий Жариков

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Жариков / dmitrzhar

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Скоропостижно скончался глава подмосковного Подольска Дмитрий Жарков. Государственному деятелю было 47 лет, сообщает телеканал «360».

Причины и обстоятельства смерти не раскрываются. Примечательно, что еще вчера, 9 октября, он проводил встречу с жителями города. Они обсуждали вопросы строительства и благоустройства городского округа.

Жариков занимал должность главы Подольска с 18 марта прошлого года. Известно, что ранее он был главой Серпухова, а также занимал должность зампрокурора Смоленской области. В январе 2022-го был он был назначен заместителем главы Администрации Подольска.

Родился Жариков в поселке Тульской области и начал политическую карьеру после выпуска из Московского суворовского военного училища.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 85-году жизни умер экс-член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и бывший глава «Народной партии» Геннадий Райков.

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