«Мы здоровы»: Бледанс поделилась, как поддерживать иммунитет в осенний период

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 194 0

Эвелина Бледанс поддерживает иммунитет в осенний период запасом витамина D

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Гарант крепкого иммунитета — это солнце и морской климат.

Эвелина Бледанс рассказала, как поддерживать иммунитет в осенний период. Лайфхаками актриса и телеведущая эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики снимают кино».

По признанию Бледанс, гарант крепкого иммунитета — это солнце и морской климат. Телеведущая только недавно вернулась из Израиля, где она гостила у старшего сына Николая вместе со своим младшим ребенком Семеном Семиным. Бледанс уже надеется в ближайшие месяцы вновь отправиться в теплые страны.

«Слава Богу, мы здоровы. Мы только что были в Израиле. Слава Богу, успели уехать до начала войны и подзарядились солнцем, морем», — отметила телеведущая.

Эвелина Бледанс подчеркнула, чтобы чувствовать себя хорошо, вместе с Семой витамины она пьет постоянно, меняя лишь их компоненты.

«Сейчас, конечно, прежде всего нам нужно пополнять запас витамина D, потому что солнце исчезло, а необходимость осталась. Ну и, конечно же, витамин C. Стараемся его получать из соков, но пьем и в таблеточках тоже», — поделилась актриса и телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Бледанс мечтает о свадьбе живущего в Израиле старшего сына.

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