В США пришлось эвакуировать маленький город после взрыва газопровода

Мощный взрыв привел к эвакуации города в США. В штате Айдахо произошел прорыв газопровода. Люди всего города в пределах шести километров от эпицентра должны были немедленно покинуть опасную зону.

Предупреждение коснулось более десяти тысяч жителей. Дым от воспламенившегося газа и грохот от взрывов ощущались за многие километры.

В результате прорыва пострадал по меньшей мере один человек. Спустя несколько часов протечку удалось ликвидировать, а жителям разрешили вернуться в свои дома.