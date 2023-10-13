В США пришлось эвакуировать маленький город после взрыва газопровода
Известно об одном пострадавшем. Что случилось?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Hans Punz; 5-tv.ru
Мощный взрыв привел к эвакуации города в США. В штате Айдахо произошел прорыв газопровода. Люди всего города в пределах шести километров от эпицентра должны были немедленно покинуть опасную зону.
Предупреждение коснулось более десяти тысяч жителей. Дым от воспламенившегося газа и грохот от взрывов ощущались за многие километры.
В результате прорыва пострадал по меньшей мере один человек. Спустя несколько часов протечку удалось ликвидировать, а жителям разрешили вернуться в свои дома.
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