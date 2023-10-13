Паук ползет по человеку: примета или смертельная опасность?

Пауки редко у кого вызывают симпатию. Большинство людей испытывают к ним отвращение и даже боятся. У некоторых встреча с этим насекомым вызывает небольшую панику и стресс. Тем не менее, в народном представлении пауки — безобидные и добрые существа, зла и неприятностей от которых ждать не стоит. Существует множество суеверий, связанных с этими насекомыми. Паук ползет по человеку: примета добрая или дурная? Попробуем ответить на этот вопрос.

Паук на человеке

Считается, что приметы будут работать в том случае, если вы заметили паука после обеда и до рассвета. Рассмотрим несколько трактовок местоположения паука на теле человека.

Паук на левой руке. Это символизирует скорое денежное вознаграждение. Чем больше паук размером, тем больше сумма.

Паук на правой руке. Предстоит волнительная и приятная встреча с человеком, которого вы давно не видели.

Снять с себя насекомое во время обеда или ужина — к сюрпризу. Обнаружить его в своей тарелке знаменует хорошие новости от родных. Даже увидеть паука на столе во время трапезы означает достаток и благополучие, которые будут царить в этом доме.

Паук пробежался по ноге — к поездке или командировке. Также возможна шумная вечеринка с друзьями или знакомыми.

Найти паука в своей постели — возможна измена супруга.

Если паук пробежался по голове, то вам преподнесут ценный подарок.

Неожиданно оказался перед лицом — впереди хорошее известие, связанное с работой или бизнесом.

Паук на спине — предсказание долголетия и здоровья.

Паук, пробежавший по шее человека, — к проблемам на личном фронте.

Пробежавшееся по щеке насекомое сигнализирует, что вы являетесь объектом сплетен и пересудов. Будьте осторожны в разговорах и выборе друзей, они могут оказаться предателями или просто плохими людьми. Если небольшое членистоногое заползло в нос, то это означает прибавку к зарплате. Если паук случайно попал в рот и вы его проглотили, то это означает, что сбудутся самые сокровенные мечты и желания. Паук, ползающий по одежде, — к тратам. Если при этом паук движется вверх, то траты принесут вам только радость и пользу, если вниз, то деньги будут потеряны. Многое зависит, как паучок попал на тело человека. Насекомое, упавшее сверху, означает резкие и неожиданные перемены. Если же оно заползло с пола, то изменения будут плавными, медленными и почти незаметными для человека.

Пауки в доме

Если дом облюбовали пауки, то это означает, что у его обитателей не будет проблем с деньгами. Паутина, растянутая по углам, выполняет функцию резонатора и улавливателя отрицательной энергии. От нее следует избавляться, чтобы она не накапливалась в большом количестве.

Увидеть паука на потолке — скоро придет важное письмо. Паук, ползущий по стене вверх, — к финансовому благополучию всех жителей дома без исключения. Паук, двигающийся вниз, к потерям. Насекомое на двери — к появлению в семейном бюджете большой суммы. Бывает такое, что вы встречаете одного и того же паука несколько раз. Это знак, что вы не замечаете главного и что-то важное упускаете из виду. Присмотритесь повнимательнее к своей жизни и людям, которые вас окружают.

Плохие приметы, связанные с пауками

Убивать пауков считается плохой приметой: вскоре может случиться какая-то неприятность. Незваного гостя достаточно просто поймать и выбросить на улицу или не трогать, пока он не скроется из виду. Увидеть на себе огромного паука — к крупным проблемам или неприятностям. Паук на иконах — к неприятному известию. Такого насекомого нужно сразу снимать, заманить в банку и выбросить на улицу. Обнаружить черного паука означает, что хозяину дома мешают недоброжелатели и завистники.

Человеку попасть в паутину сулит неприятности в ближайшем месяце. Следует смахнуть паутину с лица или головы и сказать: «Все прочь, все в ночь». Маленькие насекомые, поселившиеся в ванной, означают застой энергии в квартире. Для перемен к лучшему нужно очистить пространство, сделать ремонт или просто купить новую мебель. Пауки всегда были счастливым талисманом жилища. Считается, что если вы часто находите монетки, то это пауки оставляют плату за жилище в знак благодарности своему хозяину. Поэтому если паук ползет по человеку, то это — примета особой благосклонности и предсказание благополучия и достатка.

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