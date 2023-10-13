«Путь предначертан»: астролог раскрыла феномен рожденного в затмение Трампа

Что на самом деле позволило американскому политику и миллиардеру по полной проявить себя в мире? Только ли талант помог бизнесмену достичь головокружительных высот?

Появление Дональда Трампа на политическом небосклоне в США многие политики изначально не рассматривали всерьез. Но по мере проявления экстравагантного миллиардера на международной арене его личность все больше представляла угрозу для конкурентов. Никто и представить не мог, что он станет президентом США и воплотит в жизнь свои самые сумасшедшие желания.

Многие политологи и аналитики связывали феномен Трампа с его острым и гибким умом, другие уверяли — все дело исключительно в его заоблачных амбициях и огромном финансовом влиянии. Однако есть и еще одна вещь, которая позволила 43-му президенту США стать тем, кем он является сегодня. Эксклюзивно для 5-tv.ru ведический астролог Надежда Агаджанова указала на важную деталь в биографии Трампа, которая с уверенностью позволяет говорить: политик изначально родился под счастливой звездой.

По ее словам, Трамп родился в коридор затмений, что говорит о том, что ему судьбой предначертано было стать выдающимся деятелем в современной истории. Еще до недавнего момента считалось, что появление на свет в коридор затмений не сулит никому из людей ничего хорошего: ведуньи и провидцы уверяли, что такие личности изначально рождаются с несчастливой звездой. Трамп эту теорию наглядно опровергает.

«Американский президент Дональд Трамп появился на свет в коридор затмений, и его жизнь запрограммирована была на то, чтобы он стал миллиардером и президентом. Неплохо родиться в коридор затмений. Это говорит лишь о том, что в его судьбе будут какие-то запрограммированные события, через которые пройдет человек. Это особые души, путь которых предначертан», — объяснила она главный феномен Трампа.

По словам Агаджановой, до конца года все люди так или иначе столкнутся с событиями, которые станут ценными опытом для каждой отдельной личности. К таким ситуациям нужно быть психологически готовым и стараться «не рубить с плеча».

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