«Времени не останется»: экс-солист «На-На» не ограничивает младшую дочь
Экс-солист «На-На» Левкин не ограничивает младшую дочь в пользовании гаджетов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Жесткие запреты ни к чему хорошему не приводят.
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин и его супруга Марина Ичетовкина не ограничивают свою общую дочь Нику в пользовании гаджетов. Об этом звездная пара эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики снимают кино».
По мнению Марины Ичетовкиной, первостепенная задача родителей — это занять ребенка различными кружками, которые ему нравятся, чтобы он попусту не сидел в гаджетах и не тратил бессмысленно время за просмотром телевизора.
«Музыкальная школа, рисование, сольфеджио. И вообще тогда времени не останется ни на что», — смеясь, добавил Левкин.
К тому же, как считает супруга экс-солиста группы «На-На», важно общаться со своими детьми, чтобы быть в курсе их интересов и желаний. Владимир Левкин отметил, что жестких запретов в их семье нет, потому что, по его мнению, они ни к чему хорошему не приводят.
«Поймите, нельзя жестко ограничивать. Нельзя говорить „нельзя“. Можно сказать „не надо“ и объяснить, почему. И тогда ребенок намного быстрее воспринимает всю информацию», — уверен певец.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Владимир Левкин живет у друзей.
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