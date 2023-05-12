«В старых кроссовках, но с новой песней»: Почему Владимир Левкин живет у друзей

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 85

Владимир Левкин рассказал о тяжелых испытаниях на своем жизненном пути

«В старых кроссовках, но с новой песней»: Почему Владимир Левкин живет у друзей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Бывший участник группы «На-На» строит планы на будущее, несмотря на тяжелую судьбу.

После ухода из коллектива «На-На» Владимир Левкин столкнулся с большими жизненными трудностями. Он поборол рак и смог забыть о громких расставаниях. Сейчас певец помогает детям, записывает новые песни и даже выступает на сцене. Но, по-прежнему, живет у друзей и пока не намерен переезжать в собственное жилье. Об этом он рассказал во время шоу на одном из российских телеканалов.

«Мы можем ходить в прошлогодних кроссовках, но с новой песней», — прокомментировал Левкин.

Артист пишет музыку, но о группе «На-На» предпочитает не вспоминать. К тому же, ему запрещено это делать. Продюсер Бари Алибасов не позволяет певцу даже произносить название коллектива. Наладить отношения так и не удалось, поэтому думать об этой части жизни Владимир не любит.

Это лишь одно препятствие на пути музыканта, не сразу сложилось у него и в любви. Настоящее счастье он обрел только в четвертом браке с Мариной Ичетковой, которая еще в 11 лет увидела Левкина на концерте и твердо заявила, что будет его женой. Девушка не караулила его у дома, а самостоятельно добилась успеха, переехала в Москву и встретилась с кумиром. Владимир был очарован умом и добротой Марины, поэтому очень быстро влюбился. Сейчас у пары растет дочь Ника.

Громкие расставания и уход из группы не единственная боль в жизни Левкина. Он также рассказал, что один из его членов семьи заболел раком. Левкин несколько раз обманывал смерть, поэтому пообещал сделать все возможное, чтобы помочь побороть болезнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Левкин рыдал после разрыва с солисткой Hi-Fi.

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