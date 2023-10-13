Совсем отчаялись: в США сообщили о создании Киевом «армии зомби»

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Евгения Романова
Евгения Романова 89 0

Журналист Моррис: Украина создает армию из тяжелобольных мужчин

Совсем отчаялись: в США сообщили о создании Киевом «армии зомби»

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

На фронт хотят отправить людей как с туберкулезом, так и проблемами с психикой.

Власти Украины уже так сильно отчаялись из-за провала контрнаступления, что решили создать армию из тяжелобольных мужчин. Об этом пишет сербское издание «Политика» со ссылкой на американского журналиста Клейтона Морриса.

«Украина создает „армию зомби“… Они прибегли к формированию армейских частей из тяжелобольных граждан Украины», — говорится в публикации.

Так Киев призывает украинцев, имеющих такие заболевания, как туберкулез, СПИД, рак. На фронт отправляются и люди из психиатрических учреждений с различными видами депрессии, мании.

«Это можно сравнить только с окончанием (Второй мировой. — Прим. ред.) войны… когда Гитлер отправлял на фронт не только 12-летних, но и людей с психическими заболеваниями, но физически здоровых», — добавил автор статьи.

Если слова Морриса подтвердятся, то у Украины будет армия, часть которой не понимает, что делает, а другой уже все равно после совершенных до вступления в ВСУ преступлений.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия РФ возьмет в котел ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.

Тема:
Спецоперация
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