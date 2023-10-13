«Загнали в ловушку»: в США назвали важную ошибку Киева на фронте

Экс-разведчик США Риттер: армия РФ возьмет в котел ВСУ в двух областях
Фото: Reuters / STRINGER
Противник уже оказался в ужасном для себя положении. Что дальше?
Вооруженные силы России загнали украинские войска в ловушку в Запорожской и Херсонской областях, скоро военные возьмут противника в котел. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
«Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных», — сказал он.
И вместо того, чтобы отступить, киевский режим посылает подкрепления, ухудшая ситуацию для себя же. Дело в том, что ВС РФ ликвидируют противника.
«У ВСУ заканчиваются люди и вооружение. Контрнаступление просто остановилось», — заявил Риттер.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Минобороны РФ сообщило о восьми групповых ударах по объектам ВСУ
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские Су-34 под Купянском нанесли пять авиаударов по складу боеприпасов ВСУ.
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