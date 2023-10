Противник уже оказался в ужасном для себя положении. Что дальше?

Вооруженные силы России загнали украинские войска в ловушку в Запорожской и Херсонской областях, скоро военные возьмут противника в котел. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных», — сказал он.

И вместо того, чтобы отступить, киевский режим посылает подкрепления, ухудшая ситуацию для себя же. Дело в том, что ВС РФ ликвидируют противника.

«У ВСУ заканчиваются люди и вооружение. Контрнаступление просто остановилось», — заявил Риттер.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

