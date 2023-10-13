«Не шучу»: Путин допустил утечку оружия с Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 109 0

Путин допустил утечку оружия с Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Amanda Jett; 5-tv.ru

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Глава государства рассказал, как работают «черные» рынки в Незалежной и к чему это может привести.

На Украине действует сегодня очень высокая коррупция. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав стран СНГ в Бишкеке.

«Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что была утечка оружия с Украины. Уровень коррупции на Украине известен — он очень высокий», — сказал он.

По словам президента, черный рынок складывается таким образом, что там есть много желающих купить, а ведь в Незалежной множество людей хотят продать. Путин напомнил, как в середине 1990-х годов во время войны на Кавказе в РФ неоднократно фиксировались случаи незаконного оборота оружия тем, кто бился против нашей же армии. То же самое сегодня происходит и на Украине — «продают все, что можно продать».

«Хотя если и в Россию будут продавать, я не удивлюсь ничему. Не шучу. А уж на рынки международные через страны Африки, Ближнего Ворстока, это само собой разумеется. Точно продают», — добавил Путин.

Напомним, сегодня, 13 сентября, в Бишкеке прошло заседание Совета глав государств СНГ. В мероприятии принял участие и президент России Владимир Путин. Он прилетел в Киргизию накануне.

Как ранее писал 5-tv.ru, Путин назвал Украину самой бедной страной в Европе. Эту роль ей уступила Молдавия.

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