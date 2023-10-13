Путин: Молдавия уступила Украине роль самой бедной страны в Европе

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Евгения Романова
Евгения Романова 78 0

Теперь Незалежная по всем показателям нищая, заявил президент России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко ; 5-tv.ru

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Раньше Молдавия была самой бедной страной в Европе, но теперь же это место заняла Украина. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

«Молдавия… самая бедная страна в Европе, недавно была самой бедной. Она уступила эту пальму первенства Украине. Сейчас Украины самая бедная по доходам, по всем другим показателям», — сказал глава государства.

Путин также напомнил, что недавно была информация про отказ Молдавии от российского газа. Однако на самом деле Кишинев получает топливо из РФ, причем по предложенным им ценам. Получается, Москва пошла навстречу республике, сделали так, как она просила. Проблемы были с оплатой, но сейчас уже все нормально, добавил президент.

«В основном складывают этот газ… в хранилище, в том числе на территории Украины. Но это неважно, важно то, что обойтись без этого пока не могут», — заявил он.

Напомним, сегодня, 13 сентября, в Бишкеке прошло заседание Совета глав государств СНГ. В мероприятии принял участие и президент России Владимир Путин. Он прилетел в Киргизию накануне.

Как ранее писал 5-tv.ru, Путин заявил, что с самого начала Украина не участвовала в СНГ полномасштабно.

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