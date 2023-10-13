Путин: судьба вернувшихся на родину россиян зависит от их поведения и действий

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22 0

Глава государства отметил, что если человек нарушил законодательство, то за это придется ответить.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gregor Fischer; 5-tv.ru

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Судьба каждого возвращающегося в Россию человека зависит от его поведения и действий, заявил президент страны Владимир Путин в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов визита в Киргизию.

Российский лидер указал, что если человек нарушает действующее российское законодательство, то, конечно, за это придется отвечать. Где бы он не находился — в родной стране или за ее пределами.

Глава государства отметил, что Россия — свободная страна. И ее гражданин вправе самостоятельно решать, где ему жить.

«Что ожидает того или другого человека, вернувшегося на родину? Это тоже зависит от того, как он себя вел. Одно дело нарушать закон, а другое дело нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей родины. Если в сознании подавляющего большинства граждан человек вел себя в отношении России аморально, то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда, а как иначе», — заключил глава государства.

Прежде стало известно, что российский бизнесмен Михаил Фридман перебрался из Великобритании в Израиль. Однако после обострения палестино-израильского конфликта вернулся обратно в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предрекли возвращение на родину российских звезд.

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