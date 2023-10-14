Умер экс-зампостпреда РФ при Евросоюзе Николай Кобринец

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 119 0

Печальную весть сообщили в МИД страны.

Умер экс-зампостпреда РФ при Евросоюзе Николай Кобринец

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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На 62-м году жизни скончался директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины», — с прискорбием сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что Кобринец ушел из жизни 12 октября. Причина смерти не названа.

Кобринец работал в системе МИД на различных должностях в Центральном аппарате и за рубежом. Например, заместителем постоянного представителя РФ при Европейском союзе, замдиректора департамента международного сотрудничества правительства РФ. В 2019 году возглавил департамент общеевропейского сотрудничества МИДа.

Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы, почетной грамотой президента РФ.

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