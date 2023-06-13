«Вообще спал»: Пенкин опроверг слухи о том, что угощал коньяком пассажиров самолета

Обладатель уникального голоса диапазоном в четыре октавы, несмотря на распространенные в Сети видео, стоит на своем.

Российский певец Сергей Пенкин всколыхнул Сеть странным поведением. Издание KP.RU опубликовало в своем Telegram-канале видео со знаменитостью, который показал себя человеком невиданной щедрости.

На видео, которое было сделано в самолете, летевшем из Южно-Сахалинска в Москву, знаменитость в один момент встал со своего места и в компании помощника стал расхаживать по салону воздушного судна. С собой они прихватили коньяк, которым угощал остальных пассажиров. Как отмечает издание, кто-то из женщин попросил шампанского, но певец заявил, что это уже роскошь.

Пассажиры отмечали, что Пенкин параллельно активно фотографировался, раздавал автографы, и своим доброжелательным поведением какой-либо опасности не представлял. Однако сам артист после опубликованных кадров опроверг произошедшее. В интервью изданию NEWS.ru он отметил, что тем рейсом летел в бизнес-классе и спал.

«Сколько интересного я о себе слышу. Я сидел в бизнес-классе и вообще спал, ничего не слышал, что там обо мне говорят. Я уже привык ко всем этим байкам. То одно рассказывают, то другое», — возмутился Пенкин.

Так кто же был запечатлен на видео? Уж больно он похож на артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отказавшаяся от алкоголя Волочкова схватилась за бокал.