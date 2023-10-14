Байден едва не свалился с лестницы при попытке подняться на сцену

Президент США Джо Байден снова дважды споткнулся на лестнице. На этот раз он потерял равновесие при попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия.

Причем ступенек было не более пяти. Глава Белого дома споткнулся где-то на третьей. И опять на глазах десятков людей. Устоять на ногах он смог только когда крепко ухватился за перила. После замер в полусогнутой позе. В таком положении неподвижно смотрел несколько секунд на собравшихся людей. Когда один человек из толпы помахал руками, Байден «ожил» и продолжи путь на сцену.

Байдену в ноябре исполнится 81 год. Он является самым возрастным президентом в истории США. Кроме того, он собирается переизбираться на новый срок в 2024 году. Удастся ли ему это?

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