Врач Белого дома при Буше посоветовал Байдену использовать трость после падения

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 56 0

Американский лидер только за один день при всех упал на сцене, а затем ударился головой о вертолет. У него заподозрили серьезное заболевание.

Врач Белого дома при Буше посоветовал Байдену использовать трость после падения

Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Президенту США Джо Байдену следует использовать трость даже на публике, чтобы избегать падений. Такую рекомендацию американскому лидеру в эфире CNN дал медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер.

«Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет худшей идеей <…> использовать трость на неустойчивой поверхности. Я знаю, что ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны, но падение смотрится намного хуже», — заявил врач.

По словам специалиста, со стороны ситуация со здоровьем Джо Байдена выглядит плохо. У нынешнего президента США «скованная» и «шаркающая походка», что может быть следствием артрита. При этом заболевании людям тяжело удержать равновесие, если они обо что-то запнулись.

Американские журналисты снова забеспокоились из-за здоровья Джо Байдена после того, как он чуть не получил две травмы за один день. Сначала 80-летний президент упал на сцене во время церемонии награждения выпускников академии ВВС США. Через несколько часов он ударился головой о вертолет — тоже на публике.

В Белом доме после заверили — Джо Байден чувствует себя хорошо. Однако пользователи Сети придерживаются иной точки зрения. Как сообщал 5-tv.ru, на кадрах с падением президента они разглядели у него «подковы».

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.88
-0.09 87.10
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Прямой наводкой! Лучшее видео из зоны СВО за день
9:50
«Бандит»: немцы освистали Шольца из-за ситуации на Украине
9:37
Житель Сочи до смерти забил ремнем дочку сожительницы в «воспитательных целях»
9:22
Предупрежден —вооружен: как шпионят через приложения
9:08
Дарья Повереннова раскрыла секреты своей красоты: «Я ем как животное»
8:53
Врач Белого дома при Буше посоветовал Байдену использовать трость после падения

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
Валерий Сюткин о своей фигуре: «Я король вялого фитнеса!»
Стриженова рассказала про проделки спасенной белки, что живет в их семье: «Тын-тын»
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео