Врач Белого дома при Буше посоветовал Байдену использовать трость после падения

Президенту США Джо Байдену следует использовать трость даже на публике, чтобы избегать падений. Такую рекомендацию американскому лидеру в эфире CNN дал медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер.

«Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет худшей идеей <…> использовать трость на неустойчивой поверхности. Я знаю, что ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны, но падение смотрится намного хуже», — заявил врач.

По словам специалиста, со стороны ситуация со здоровьем Джо Байдена выглядит плохо. У нынешнего президента США «скованная» и «шаркающая походка», что может быть следствием артрита. При этом заболевании людям тяжело удержать равновесие, если они обо что-то запнулись.

Американские журналисты снова забеспокоились из-за здоровья Джо Байдена после того, как он чуть не получил две травмы за один день. Сначала 80-летний президент упал на сцене во время церемонии награждения выпускников академии ВВС США. Через несколько часов он ударился головой о вертолет — тоже на публике.

В Белом доме после заверили — Джо Байден чувствует себя хорошо. Однако пользователи Сети придерживаются иной точки зрения. Как сообщал 5-tv.ru, на кадрах с падением президента они разглядели у него «подковы».