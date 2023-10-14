Бритни Спирс заметили на ужине с популярным колумбийским певцом

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 53 0

Неужели знаменитость больше не переживает о разводе с Сэмом Асгари?

Бритни Спирс заметили на ужине с популярным колумбийским певцом

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Читайте нас в: Дзен Новости

К известной на весь мир певице Бритни Спирс приковано сейчас пристальное внимание. Исполнительница только недавно избавилась от опеки отца и начала жить своей жизнью — наверстывать упущенное в карьере и личной жизни. Казалось бы, все возвращается на свои места. Но семейное счастье было недолгим — недавно стало известно, что артистка после года брака разводится с Сэмом Асгари. Новость огорошила фанатов Бритни. Все боялись, что у нее снова произойдет срыв. Но западные папарацци заметили недавно звезду за ужином в компании колумбийского певца Малумы.

Как сообщает Page Six, артистка встретилась с коллегой в ресторане в Нью-Йорке. К ним также присоединился певец Джей Бэлвин.

«Все были в хорошем настроении. Бритни все время улыбалась и была счастлива вернуться в Нью-Йорк впервые за долгое время», — рассказал собеседник издания.

Однако, похоже, даже новости из прессы о счастливой Бритни не дадут выдохнуть ее фанатам. Артистка публикует в соцсетях откровенные видео — танцы в трусах. Казалось бы, безобидное занятие. Но в последнее время Спирс начала использовать опасные реквизиты. Например, ножи.

Как рассказывал 5-tv.ru, после этих танцев к певице пришли в гости полицейские. Чем закончилась беседа правоохранителей со звездой — читайте в нашем материале.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
0.32 102.55
-0.49
Коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 октября

Последние новости

20:38
Захарова заявила об эскалации США конфликта на Ближнем Востоке
20:24
В Индии заявили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
20:10
Коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 октября
19:57
«Все делаю правильно»: SHAMAN отреагировал на появление строчки из его песни на памятнике Невскому
19:43
«Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия сезона
19:29
Как перестать ругать себя по пустякам — ТОП советов психолога

Сейчас читают

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики
Число погибших в Израиле растет, бунты в Европе не прекращаются: самые важные события дня
Эффект на 18 лет: какие знаки зодиака «потеряются» в коридоре затмений с 14 октября 2023
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России