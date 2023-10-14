«Попытка справиться»: психолог нашла объяснение происходящему с Кадышевой

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Алина Крылова
Алина Крылова 121 0

Психолог Владыкина: умение Кадышевой видеть мертвых стало следствием стресса

«Попытка справиться»: психолог нашла объяснение происходящему с Кадышевой

Фото: www.globallookpress.com / Oleg Rodionov

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Периодически пропадающая со сцены артистка позволила себе нешуточное откровение.

Надежда Кадышева уверяет, что на своих концертах она видит людей, давно отошедших в мир иной. Причем это явление одними родственниками не ограничивается: в одной из последних бесед с журналистами 64-летняя солистка ансамбля «Золотое кольцо» созналась, чтопоследними из «гостей» стали умершие члены монаршей семьи. По словам певицы, сам царь Николай, его жена Александра Федоровна, четыре княжны и царевич Алексей с удовольствием слушают ее песни, а в моменты особого озарения приходят ее поблагодарить.

Среди поклонников певицы поднялся нешуточный шум: многие сочли происходящее с Кадышевой странным. Объяснить, что на самом деле происходит со знаменитостью, взялась клинический психолог Марина Владыкина. В разговоре с dni.ru специалист подчеркнула: такие проявления могут указывать на серьезный стресс и последствия сильных моральных переживаний. Психика, находясь под постоянным давлением, ищет способы защититься от реальных проблем.

«Возможно, человек переживает стресс, травму или другие эмоциональные трудности, что может вызвать галлюцинации или иллюзии. Например, видения умерших людей могут быть попыткой мозга справиться с утратой или тяжелыми переживаниями», — предположила эксперт.

Другое дело, когда страдающий от видений человек отличается особой религиозностью и практикует нетрадиционные духовные практики: такие люди уверены, что мы можем видеть картины из других миров и силуэты людей, более не существующих на свете.

«Такие люди могут сами убедить себя в том, что видят призраков, духов, различные сущности и даже параллельные миры», — отметила психолог.

Не исключила Владыкина и таких возможных проблем, как осложнения мигрени. Сильные головные боли способны привести к расстройству нейронов, что, в свою очередь, становится причиной появления несуществующих картинок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежда Кадышева появилась на публике впервые после долгого отсутствия.

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