Детеныша панды из Московского зоопарка впервые осмотрели вне инкубатора — видео

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 81 0

Детеныша панды из Московского зоопарка впервые осмотрели вне инкубатора

Фото, видео: Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Специалисты провели обследование малышке. Что удалось выяснить?

Детеныш панды Диндин продолжает расти под тщательным надзором специалистов. В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что малышка впервые посетила осмотр вне инкубатора.

Сейчас панда весит почти три килограмма. Длина ее тела без хвоста составляет чуть больше 40 сантиметров. А размер заднего придатка составляет почти семь сантиметров. Теперь хвост не кажется таким большим, как был раньше.

Панда уже достаточно подросла и значительно лучше поддерживает температуру в своем теле. С каждым днем она все увереннее себя чувствует на открытом воздухе.

Директор зоопарка Светлана Акулова в личном блоге рассказала, что детеныш становится все больше похожим на маму, во сне копирует ее позы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка впервые открыла глаза. Девочка уже реагирует на свет, но пока не видит. Зрение проснется примерно к двухмесячному возрасту.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
0.32 102.55
-0.49
Коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 октября

Последние новости

20:38
Захарова заявила об эскалации США конфликта на Ближнем Востоке
20:24
В Индии заявили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
20:10
Коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 октября
19:57
«Все делаю правильно»: SHAMAN отреагировал на появление строчки из его песни на памятнике Невскому
19:43
«Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия сезона
19:29
Как перестать ругать себя по пустякам — ТОП советов психолога

Сейчас читают

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики
Число погибших в Израиле растет, бунты в Европе не прекращаются: самые важные события дня
Эффект на 18 лет: какие знаки зодиака «потеряются» в коридоре затмений с 14 октября 2023
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России