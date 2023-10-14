«Мне хотелось затаиться»: Сати Спивакова впервые рассказала о своем диагнозе

59-летняя супруга композитора Спивакова пережила самое страшное испытание в своей жизни.

Сати Спивакова — знаменитая актриса и писательница. В последние годы супруга знаменитого композитора практически не появлялась на публике. Сначала виной тому стала болезнь и смерть матери, а позже оказалось, что и сама Спивакова услышала страшный приговор — рак груди.

Впервые Спивакова решилась рассказать о пережитом ужасе в программе «Света вокруг света» на YouTube. Оказалось, что несколько лет назад врачи диагностировали у писательницы рак груди. Чтобы поведать о своем лечении, Спивакова выбрала символичный для подобной исповеди месяц: октябрь официально признан месяцем борьбы с онкологией.

«Мне хотелось затаиться, чтобы обо мне забыли, чтобы обо мне никто ничего не слышал. Такое поведение мне несвойственно. Почему я все-таки приняла решение рассказать об этом? Потому что я считаю, что это важно. Женщины, дорогие, проверяйтесь, пожалуйста. Это даже не просьба. Это заповедь, это напутствие. Если регулярно проверяться, это не избавит вас от заболевания, но это спасет жизнь и здоровье», — раскрыла все как на духу она.

Уже позже Спивакова созналась: самым страшным в борьбе с раком для нее стало постоянное ожидание нового приема у врача и очередного вердикта.

«Морально мне было тяжелее, чем физически. Интуиция или ангелы-хранители — не знаю, что спасло меня», — поведала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые из России нашли вещество, способное затормозить развитие рака.