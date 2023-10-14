Шесть удивительных фактов о «Криминальном чтиве», которые вы не знали

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 152 0

Легендарная картина вышла в свет 14 октября 1994 года. Как ее снимали?

Шесть удивительных фактов о «Криминальном чтиве», которые вы не знали

Фото: Кадр из х/ф «Криминальное чтиво». Режиссер: Квентин Тарантино, 1994г.

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Режиссер Квентин Тарантино не снимает провальных фильмов. Но вокруг каждой его картины огромное количество загадок, а в самой работе может быть много отсылок. Портал «Фактрум» рассказал про самые интересные факты фильма «Криминальное чтиво».

Сладкая Зайчишка — это имя реального кролика

Одна из персонажей фильма получила свое прозвище в честь реального кролика. Помощница режиссера «Криминального чтива» Линда Чен должна была перепечатать сценарий Квентина Тарантино, который он написал от руки. В этот момент кинодел пообещал присматривать за кроликом женщины. Животное звали Honey Bunny (прим. ред. — Сладкий Зайчишка).

Но видимо, из Тарантино такой себе смотритель за питомцами. Потому что кролик умер, пока помощница режиссера работала над сценарием. Но кинодел решил увековечить имя домашнего любимца в своем фильме. И так и появилась героиня с прозвищем Сладкая Зайчишка.

События картины можно выстроить в хронологической последовательности

Фильм имеет нелинейное повествование. И многим зрителям это показалось запутанным. Но в фильме можно выделить семь главным частей — это пролог, эпилог, два вступления и три основных истории. Их можно легко выстроить в хронологическом порядке.

Книга, которую читал Винсент Вега, очень любит режиссер

Когда персонаж актера Джона Траволты сидит в уборной, он читает книгу. Это роман Питера О’Донелла «Модести Блейз», который автор создал по мотивам своей же серии комиксов про женщину-секретного агента. А режиссер, в свою очередь, обожает этого персонажа.

Отсылка в «Джанго освобожденном»

Родственник капитана Кунца появляется в другом фильме Тарантино. А именно в фильме «Джанго освобожденный» разыскивается некий Безумный Крейг Кунц за убийства и грабеж.

Обратная съемка

Винсент Вега возвращает Мию Уоллес к жизни с помощью укола адреналина. Делает он это очень быстро и четко. Но как такое могло получиться у человека, у которого нет медицинского образования? Оказывается, что это обратная съемка. Сначала укол воткнули в грудь Умы Турман, а Джон Траволта, наоборот, его выдернул.

Первые афиши фильма очень дорогие

На первых афишах фильма Ума Турман лежит на кровати и курит сигарету марки Lucky Strike. Однако достигнуть соглашений с брендом табака не удалось. Поэтому пришлось отозвать первые постеры с продажи. Сейчас найти эту афишу большая редкость. Владельцы такого раритета могут продать его за несколько тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти главных жизненных правил Квентина Тарантино.

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