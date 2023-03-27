Гений начал прокладывать путь к славе еще в молодости, бросив школу и устроившись работать в видеопрокат. В чем секрет его успеха?

Одному из главных кинодеятелей современности исполнилось 60 лет. Среди его культовых фильмов «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка». Рецепт успеха и пять правил жизни Квентина Тарантино — читайте прямо сейчас.

«Можете забрать 30% моей славы, и ни капли не обижусь»

В интервью режиссер признавался, что ему нравится быть знаменитым, но он не держится за славу.

«Если бы я хотел каждый вечер клеить новую девушку, это было бы совершенно потрясающе, но я не хочу. Теперь это очень просто, но мне особо не надо», — рассказывал Тарантино.

Кино вместо киношколы

Тарантино не имеет высшего образования и даже не закончил среднюю школу. Однако это не помешало ему стать одним из самых известных мировых режиссеров. Он признался, что вместо киношколы просто ходил в кино, и именно это развило в нем любовь к киноиндустрии. Режиссер гордится тем, что смог достичь успеха без образования.

«Это делает меня умным и производит впечатление на людей», — отметил он.

Слава притягивает людей

Своего биологического отца Квентин Тарантино никогда не видел. По его словам, родственник появился, когда тот добился славы.

«Он не мой отец. Только то, что он переспал с моей матерью, не делает его моим отцом», — высказался режиссер.

Он отметил, что это побочный эффект популярности. Целых тридцать лет отец не вспоминал о нем, а потом вдруг объявился, стоило Тарантино стать известным.

Жить по психологии ребенка

Молодой Тарантино работал в видеомагазине и часто видел, как родители ругали детей, потому что те постоянно брали одно и то же кино несколько раз. По мнению режиссера, лучше брать то, в чем ты точно уверен и что заставляет тебя искренне смеяться даже в пятнадцатый раз.

Комиксы объединяют людей

По словам Тарантино, в детстве он собирал комиксы, и это был целый ритуал. Они объединяли детей из разных частей города, делали их друзьями, пишут «Правила жизни».

«Ты показываешь свою коллекцию, он — свою, вы меняетесь. Можно было просто прийти к абсолютно незнакомому мальчику и подружиться», — рассказал режиссер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма и начнет съемки осенью.