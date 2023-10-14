«Нет ничего невозможного»: Костомаров сел за руль после ампутации

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Алина Крылова
Алина Крылова 3 229 0

Роман Костомаров впервые сел за руль автомобиля после выписки

Фото, видео: Instagram* /romankostomarovkrs; 5-tv.ru

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Олимпийский чемпион пережил ампутацию из-за тяжелой формы пневмонии. Фигуристу потребовалось несколько месяцев, чтобы вспомнить, как осуществлять бытовые задачи.

Потерявший кисти рук и стопы олимпийский чемпион Роман Костомаров похвастался своей новой победой. Соответствующее видео фигурист опубликовал в соцсетях аккурат спустя неделю после предыдущего достижения.

Если еще недавно Костомаров с трудом мог штурмовать лестницы, примеряясь к протезам, то на днях супруг Оксаны Домниной впервые смог сесть за руль собственного авто. Управлять машиной фигурист вызвался сам: до недавнего момента по мероприятиям и интервью супруга возила спортсменка.

«Ае, бэйби. Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем. Причем это мы не гоним, а едем по трассе, тренируемся. Я смог это сделать!» — прокомментировал свои успехи Костомаров.

Под опубликованным видео спортсмен разместил более жизнеутверждающую подпись:

«Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны», — подписал видео Костомаров.

В комментариях к ролику фолловеры назвали поступок Костомарова очередным прорывом, подчеркнув, что ждут его скорого возвращения на лед на коньках.

Из-за последствий тяжелой пневмонии Костомаров полгода провел в реанимации на грани жизни и смерти. За выздоровление и возвращение спортсмена к реальной жизни молились все без исключения поклонники фигурного катания. Особый вклад в спасение Костомарова внесли его друзья: Илья Авербух помогал семье спортсмена финансово, а партнерша Татьяна Навка искала первоклассных врачей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роман Костомаров продал свой мотоцикл ради покупки протеза.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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