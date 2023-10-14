Родители ликуют, сын рыдает: Тарасов и Костенко рассекретили пол четвертого малыша

Известие о беременности посетило семейную пару спустя несколько месяцев после операции по увеличению груди.

Спустя короткое время после увеличения груди Анастасия Костенко забеременела четвертым ребенком. Для модели и ее мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, четвертая беременность стала приятным сюрпризом: до недавнего момента звездная пара воспитывала двух дочек и младшего сына.

Теперь же стало известно, что мечта бывшего нападающего «Локомотива» сбылась: Тарасов будет дважды отцом мальчиков. В выходные спортсмен устроил грандиозное гендер-пати, на которое пригласил исключительно самых близких. Оказалось, что супруги ждут еще одного сына. Имя для него Тарасов пообещал выбрать позже.

В социальных сетях футболист сознался: дети для него давно стали источником особого счастья, но вдвойне он рад скорому рождению еще одного «пацана».

«Я счастлив! Дети — это прекрасно! В душе я хотел еще одного сына. Да и как Леше противостоять такому количеству девочек в нашем доме?» — подписал он кадры с вечеринки.

В Сети, впрочем, не преминули обратить внимание на другой нюанс: пока звездные родители радовались скорому появлению сына, младший из детей, крошечный Леша испугался и плакал. И мать, и отец истерику ребенка проигнорировали, спровоцировав волну негодования среди фанатов.

За почти шесть лет брака у пары появилось трое детей — дочери Милана и Ева, а также сын Алексей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костенко затравили за четвертую беременность.

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