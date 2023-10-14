Турчак сообщил о создании единого Цифрового кодекса в России

В России будет создан единый Цифровой кодекс, который определит правила работы для IT-бизнеса и позволит эффективнее защищать права граждан в цифровой среде. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в рамках саммита спикеров парламентов G20 в Индии.

Турчак напомнил, что цифровая трансформация определена президентом РФ Владимиром Путиным в качестве одной из главных национальных целей развития. Внедрение цифровых инструментов в повседневную жизнь требует оперативной донастройки законов, подчеркнул Турчак.

«Нами приняты десятки законов, которые регулируют цифровую среду, приняты масштабные налоговые льготы для российских IT-компаний. Также с 1 августа текущего года у нас заработали законы о цифровом рубле», — заявил секретарь генсовета «Единой России».

Он добавил, что также совместно с российским кабмином проводится кодификация законов в сфере цифры и в скором времени будут объединены все законы в данной области в единый Цифровой кодекс РФ.

«Это позволит определить четкие, понятные правила игры для IT-бизнеса и эффективнее защищать права граждан в цифровой среде», — отметил вице-спикер Совфеда.

Также Турчак подчеркнул, что РФ занимает первую строчку в Европе по количеству интернет-пользователей, а также входит в топ-10 лидеров мира в области цифровизации госуправления. В частности, на данный момент на портале «Госуслуги» зарегистрированы уже 105 миллионов человек — свыше 70 процентов населения России. На портале в онлайн-режиме доступны 90 социально значимых услуг.

«Самые популярные — это онлайн-запись к врачу, электронные медицинские документы, поиск работы, а также многие сервисы для детей. В этом году каждое шестое свидетельство о рождении ребенка было оформлено в электронном виде. Менее чем за пять минут на портале можно оформить электронную подпись, что позволяет с помощью смартфона подписывать различные документы. Для водителей есть водительское удостоверение на экране телефона и возможность оформить ДТП в цифровом виде», — рассказал Турчак.

Помимо этого, представлены цифровые услуги и для иностранцев. Например, им можно оформить разрешение на работу, подать жалобу на нарушение трудовых прав, а также оформить соответствующие миграционные документы. По словам вице-спикера Совфеда, цифровые технологии активно внедряются и в электоральный процесс.

«В сентябре этого года в России успешно прошло дистанционное электронное голосование. Миллионы избирателей из 25 регионов России смогли принять онлайн участие в выборах глав своих регионов, губернаторов и региональных депутатов», — пояснил он.

Кроме того, Турчак отметил, что основным направлением работы парламентского сообщества должна стать поддержка диалога о мировых договоренностях в области цифровой безопасности. Он напомнил, что на площадке ООН Москва представила проект универсальной конвенции по обеспечению мировой информационной безопасности. Данная конвенция направлена на разработку условий для мирного использования информационных технологий, а также на защиту уязвимых государств от произвола агрессивно настроенных стран и подконтрольных им IT-гигантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вступлении в силу с 1 октября 2023 года законодательных поправок, посвященных «третьей форме» национальной валюты — цифровому рублю.