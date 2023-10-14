SHAMAN станцевал на стеклах на концерте в Кремле

В Государственном Кремлевском Дворце проходит сольный концерт SHAMAN. В сердце столицы собрались сотни поклонников исполнителя. А он, в свою очередь, подготовил для них сюрприз. Как рассказала с места событий корреспондент «Известий» Зоя Игумнова, Ярослав Дронов удивил зрителей экстремальными танцами.

В репертуаре SHAMAN есть песня Максима Фадеева «Танцы на стеклах». Собственно, этим и занялся исполнитель на сцене. Он вышел на номере «Вокализ» с танцорами. Они страховали его, когда он шел на авансцену по стеклам с повязкой на глазах. Затем он запел «Танцы на стеклах».

Ярослав Дронов готовился к этому номеру — учился ходить по битому стеклу и не чувствовать боли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN заметили в московском метро — певец воспользовался общественным транспортом, чтобы не опоздать на собственный сольный концерт.