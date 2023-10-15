«Ничего не получалось»: SHAMAN откровенно рассказал о своей дочери

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 758 0

SHAMAN откровенно рассказал о своей дочери

«Ничего не получалось»: SHAMAN откровенно рассказал о своей дочери

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Автор и исполнитель очень хочет поддерживать контакт со своим ребенком. Но получается ли у него?

Сейчас музыкальный исполнитель SHAMAN — звезда № 1 в России. Но слава к патриоту пришла не сразу. Ярослав Дронов рассказал про трудный период своей жизни в беседе с Лилией Абрамовой. Оказалось, что артист в один из самых сложных моментов в карьере сильно переживал за свою дочь.

Тяжелые времена в жизни исполнителя начались в 2017 году. Тогда он ушел из кавер-группы «Час пик». С коллективом он успешно выступал на свадьбах и кооперативах. Но после ухода SHAMAN несколько лет искал себя.

Этот период был очень сложным для артиста. Ведь его супруга Елена Мартынова — топ-менеджер в одной из крупных компаний. И она стабильно зарабатывала. А вот у исполнителя в те времена деньги то были, то их не было

Еще больше в этот момент исполнитель переживал за свою дочь от первого брака Варю. С 2016 года девочка растет только с матерью. Но SHAMAN все равно пытается поддерживать контакт с своей наследницей.

«Когда ничего не получалось, у меня была мечта, чтобы дочка пошла в школу и знала, что у нее есть такой папа и гордилась бы им. В момент, когда она пойдет в первый класс. Ровно так и произошло. Она пошла в первый класс, а у меня пошла карьера в гору», — сказал музыкант.

Певец отметил, что он хочет, чтобы его дочь чувствовала себя уверенно в школе. В свое время этого не хватало артисту.

Сейчас из-за тяжелого графика SHAMAN редко видится с девочкой. Варя живет с мамой в Новомосковске. Певец очень хочет проводить с ней больше времени, но пока что они просто остаются на связи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN перепоет песню «Седая ночь» Юрия Шатунова.

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