«Главное не испортить»: SHAMAN перепоет песню «Седая ночь» Юрия Шатунова

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 7 415 0

SHAMAN перепоет песню «Седая ночь» Юрия Шатунова

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Умер Юра Шатунов

Музыкальный исполнитель исполнит хит покойной звезды «Ласкового мая». Насколько сильными будут изменения в звучании?

Автор и исполнитель SHAMAN выступит на концерте памяти покойного певца Юрия Шатунова. На нем артист перепоет хит умершей звезды «Ласкового мая» «Седая ночь». Об этом SHAMAN подробно рассказал сайту 5-tv.ru перед выступлением в Государственном Кремлевском дворце.

Певец отметил, что исполнять такую легендарную песню — это большая ответственность.

«Песня „Седая ночь“ — это одна из знаковых песен в репертуаре, в карьере Шатунова. Это очень большая ответственность. Но главное не испортить эту песню. Потому что все привыкли к образцовому варианту в исполнении, аранжировки. Но я не слишком сильно стал отходить от оригинала, но какие-то свои нотки внес. Потому что я уважительно отношусь к чужому материалу», — объяснил SHAMAN.

Патриот отметил, что он оставил песню в той же тональности, чтобы ничего не нарушить во время ее исполнения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел концерт SHAMAN на главной сцене страны.

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