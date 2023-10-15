«Главное не испортить»: SHAMAN перепоет песню «Седая ночь» Юрия Шатунова
SHAMAN перепоет песню «Седая ночь» Юрия Шатунова
Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru
Музыкальный исполнитель исполнит хит покойной звезды «Ласкового мая». Насколько сильными будут изменения в звучании?
Автор и исполнитель SHAMAN выступит на концерте памяти покойного певца Юрия Шатунова. На нем артист перепоет хит умершей звезды «Ласкового мая» «Седая ночь». Об этом SHAMAN подробно рассказал сайту 5-tv.ru перед выступлением в Государственном Кремлевском дворце.
Певец отметил, что исполнять такую легендарную песню — это большая ответственность.
«Песня „Седая ночь“ — это одна из знаковых песен в репертуаре, в карьере Шатунова. Это очень большая ответственность. Но главное не испортить эту песню. Потому что все привыкли к образцовому варианту в исполнении, аранжировки. Но я не слишком сильно стал отходить от оригинала, но какие-то свои нотки внес. Потому что я уважительно отношусь к чужому материалу», — объяснил SHAMAN.
Патриот отметил, что он оставил песню в той же тональности, чтобы ничего не нарушить во время ее исполнения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел концерт SHAMAN на главной сцене страны.
- 10 окт
- Забрать все наследие? Рядом с вдовой Шатунова появился возможный жених
- 7 окт
- Выступление Долиной на вечере памяти Юры Шатунова оказалось на грани срыва
- 6 окт
- Буланова раскрыла сумму, которую получит за участие в концерте памяти Шатунова
- 4 окт
- «Есть причины»: Лепс и Билан не выступят на концерте памяти Юрия Шатунова
- 4 окт
- Андрей Разин строит фамильный склеп и планирует захоронить в нем зуб Шатунова
- 4 окт
- Куда исчезли миллиарды Юры Шатунова? Все пропало из-за одной ошибки
- 22 сент
- «Если бы я знал»: сын Юрия Шатунова жалеет, что не смог его спасти
- 12 сент
- «Самоцветы» впервые исполнили суперхит, подаренный им Шатуновым перед смертью
- 9 сент
- Экс-солист «Ласкового мая» Гуров отказался посетить открытие памятника Шатунову
- 7 сент
- Миллион и никаких гарантий: предприимчивые фанаты продают автографы Шатунова
Читайте также
93%
0.32 102.55
-0.49
Нашли ошибку?