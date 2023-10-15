Дмитрий Маликов раскрыл секрет своей вечной молодости

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 3 178 0

Дмитрий Маликов рассказал, что не прибегал к пластике и средствам для похудения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Как артисту удается держать себя в форме? Помогают ли ему какие-то препараты?

Народный артист России Дмитрий Маликов прекрасно и молодо выглядит в свои 53 года, словно бы и не стареет вовсе. Но как ему это удается? Он раскрыл секреты, благодаря которым держит себя в форме. Об этом он рассказал корреспондентам на осеннем бранче в ресторане «Гвидон», посвященному новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке Live Арена.

Один из журналистов, который присутствовал на встрече, спросил у артиста, не пользуется ли тот препаратом для диабетиков, который позволяет сбросить 30 килограмм.

«На 30? Нет, я еще настолько не поправился. Я бы скинул парочку, но не таким способом», — возразил Маликов.

После этого певец рассказал, как именно он потребляет пищу. Он сообщил, в какие временные отрезки нужно есть, чтобы хорошо выглядеть.

«На самом деле надо не есть вечером. И все будет нормально. А днем можно есть все что угодно», — сообщил артист.

Также держать себя в форме музыкальному исполнителю помогает футбол, ОФП (Общая физическая подготовка), хорошее настроение и любовь к людям.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, в котором Дмитрий Маликов рассказал, как защитить личную жизнь от назойливого внимания.

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